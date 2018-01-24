Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth ile Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasıyla ilgili "Türk tanklarının görevlendirilmelerine karışamayız" dedi.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları

Son günlerde yoğun bir şekilde  camileri hedef alan saldırılarda  bulunulduğunun hatırlatılması üzerinde Dimroth, bu tür yerlerin korunmasıyla  ilgili eyalet yetkililerinin sorumlu olduğunu, somut olaylar konusunda burada  katkı sağlayamayacağını kaydetti.Dimroth, Almanya'da herkesin gösteri yapabileceğini, ancak bunların  yasal çerçevede ve şiddet olmadan yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hannover havaalanında terör örgütü PKK yandaşlarının nasıl  pankartlarla ve sopalarla gösteri yapabildikleri sorusuna ilişkin de Dimroth,  herkese bu tür gösterilerin barışçıl bir temelde yapılması gerektiği çağrısında  bulundu.Bu çağrının sadece gösterileri değil camilere karşı yapılan  saldırıları da kapsadığını Dimroth, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar suç  olaylarıdır. Suçtan konuşuyorsak yargının harekete geçmesi lazım. Bu saldırıların  her biri, gösteri sırasında veya camiye karşı olsun kınanması lazım ve  kovuşturulması gerekiyor. Bizim bakışımız bu." ifadelerini kullandı.Almanya’da güvenlik ile ilgili konuların eyaletlerin sorumluluk  alanına girdiğini anlatan Dimroth bu olayların havalimanının güvenlik bölgesi  içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiği gibi ayrıntılar hakkında yeterli  bilgisi olmadığını aktardı.