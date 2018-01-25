Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanders, Beyaz Saray'ın günlük basın brifinginde doların değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun, "Beyaz Saray'ın doların güçlü mü yoksa zayıf mı olmasını tercih ediyor?" sorusu üzerine, Trump'ın serbest kur rejimine inandığını belirten Sanders, "Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı." dedi.

Dolar son 3 yılın en düşük seviyesinde

Doların değerinin Beyaz Saray basın brifinginde gündeme gelmesinde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir etkinlikte yaptığı yorumlar belirleyici oldu.

Mnuchin, dolarda son dönemde yaşanan gerilemeyi değerlendirirken, "Açıkçası, daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber." ifadesini kullanmıştı.

Dolar, bu yorumlar üzerine başlıca rakipleri karşısında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi, avro/dolar paritesi ise 1,24'ü aştı.