Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya Valiliği, Kenan Pala'nın kurduğu 'Kids4 Community' (Topluluk için Çocuklar) derneği ile evsizler ve kimsesizler için harika işler yaptığını duyurdu. Bu yüzden San Diego'da 23 Ocak'ın 'Kenan Pala Günü' ilan edildiği ifade edildi. Valilik açıklamasında şunlara yer verdi: Kenan, bu yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Onunla gurur duyuyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla yiyecek içecek ve bakım paketi hazırladılar. Bunlar ABD'deki birçok evsiz kuruma bağışlandı. Evsizler için San Diego'da 3 bin öğlen yemeği verildi. 500'den fazla ailenin giyim, okul ve yaşama masrafları karşılandı. Kenan Pala ise yaptığı konuşmada "İnsanları yardım yapmaya davet ediyorum" dedi. Konuşmalar sonrası Pala'ya belge ile plaket verildi. Geçen yıl ABD'de en iyi 10 genç gönüllüden biri seçilen Kenan Pala ödülünü, Olimpiyat Şampiyonu, rekortmen yüzücü Michael Phelps'ten almıştı.