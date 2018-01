Türkiye Gazetesi

Washington'da düzenlenen Seyahat ve Macera Fuarı'na katılan ABD'li ünlü seyahat yazarlarından Alyssa Ramos, "Daha önce Türkiye'de bulundum. Gerçekten inanılmazdı. İstanbul'dan başladık, sonra Kapadokya'yı gezdik, balonla tur yaptık. Ardından Pamukkale'yi gezdik. Harikaydı. Özellikle Kapadokya'ya hayran kaldım. Mutlaka görmeniz gereken yerler listemde Kapadokya 6. sırada. Görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca İstanbul ve Pamukkale'yi de mutlaka tavsiye ediyorum" dedi. Aslen İtalyan ve "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Bin Yer" adlı kitabıyla ünlenen seyahat yazarı Patricia Schultz da "Akdeniz insanının sıcakkanlılığını ve misafirperverliğini Türklerde her zaman görmüşümdür. Daha önce Türkiye'ye gitmeyenler için İstanbul olmazsa olmazdır. Kapadokya'yı da mutlaka herkes görmeli. Türkiye’de birçok yerde yediğiniz şeyler tazedir. Oysa bu, artık ABD'de her an ulaşamadığımız bir şey hâline gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.