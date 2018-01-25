Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar Esad rejiminin, ablukasındaki Doğu Guta bölgesine, 29 Aralık'tan bu yana yaptığı hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk 216 sivilin öldüğünü duyurdu.

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, başkent Şam'da abluka altındaki Doğu Guta bölgesine, son 27 günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk, 35'i kadın 216 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Doğu Guta'nın Beyt Sava, Merc, Arbin ve Kefer Batna bölgeleri, bugün rejimin topçu ve roket saldırılarına maruz kaldı.

Geçen yıl bin 337 sivil öldürülmüştü

Sivil Savunma ekiplerinin yıllık raporunda ise Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğü belirtilmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, son 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.