Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad kentindeki uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Hogyani, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Saldırganlardan ikisinin etkisiz hale getirildiğine ve bir diğer saldırganla çatışmanın sürdüğüne dikkati çeken Hogyani, ofisteki 45 kişinin kurtarıldığını dile getirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ICRC'den kınama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afganistan Delegasyon Başkanı Monica Zanarelli, yaptığı yazılı açıklamada, "ICRC olarak Save the Children"a yapılan saldırı nedeniyle şok olduk ve büyük üzüntü duyduk." ifadesini kullandı.

Sivillerin ve insani yardım kuruluşu çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizen Zanarelli, Afganistan'da son dönemde artan şiddet olaylarının insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini zor durumda bıraktığına işaret etti.

Zanarelli, uluslararası hukuka uyulması ve sivillere saygı gösterilmesi için bu yıl Afganistan güvenlik güçleriyle, silahlı muhalif gruplarla diyalog kurmaya odaklanacaklarını kaydetti.