Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınındaki haberlere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Valdivia kenti kırsalında askerler ile ELN üyeleri arasındaki çatışmada iki militan sağ ele geçirildi, militanlardan 6'sı öldürüldü.

Valdivia Belediye Başkanı Jonas Dario Henao Cardona ise basına yaptığı açıklamada, yaşananlar nedeniyle şaşkınlık içinde olduklarını söyledi.

Uzun süredir böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Cardona, bölgede barış anlaşmasını kabul etmeyen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri, ELN ve Clan del Golfo suç örgütünün varlık göstermeye başladığını aktardı.

Cardona, "Silahlı gruplar ortaya çıkıyor. Çok endişeliyiz çünkü tüm Kolombiyalılara, silahlı çatışmaların bittiğini gösterme aşamasındayız ama şu başımıza gelene bakın." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu "Defensoria del Pueblo"nun yayımladığı verilere göre, Antioquia yönetim bölgesinde ELN ve FARC muhalifleriyle yaşanan çatışmalarda bu yıl 500'den fazla Kolombiyalı yerlerinden oldu.

Hükûmet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti

ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, petrol boru hatlarını hedef almıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.

Başmüzakereci Bell yeniden Ekvador'da

Santos, birkaç gün önce ise Başmüzakereci Gustavo Bell'i yeniden Ekvador'a gönderdiğini sosyal paylaşım hesabından duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik çağrılarını hatırlatan Santos, Bell'in, Ekvador'da "ELN ile yapılacak müzakerelerin devam ettirilmesine imkan sağlayacak bir ateşkes ihtimalini" değerlendireceğini vurgulamıştı.

Hükûmet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, BM Güvenlik Konseyi ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükûmet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükûmetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor.

Kolombiya hükûmeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyordu.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.