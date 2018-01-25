Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Hüseyin Atallah'ın (57) ailesi, yıllardır tek kişilik hücrede tutulan Filistinlinin birçok kez tedavi talebinde bulunduğunu ancak, reddedildiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Atallah'ın oğlu Şadi Atallah babasının 4 ay önce kansere yakalandığını, hastalığın tüm vücuduna yayılmasına rağmen kendisine uygun tedavi hakkı tanınmadığını ifade etti.

"Kanser hastası babam İsrail'in ihmalkarlığı nedeniyle yalnızca ağrı kesici kullandı" diyen Atallah, "Nablus'taki Rufeyda Devlet Hastanesi'nden bir adli tıp doktoru bize durumunun ağır olmasına rağmen babamın kemoterapi almadığını söyledi. İşgalci İsrail, babamın büyük acılar çekmesine ve vefat etmesine sebep olan tıbbi ihmalin sorumlusudur." dedi.

Oğul Atallah, babasının Eshel Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede kaldığını, gardiyanlara acı çektiğini beyan etmesine rağmen kimsenin kendisi ile ilgilenmediğini söyledi.

"Babama selam bile vermemize müsaade edilmedi"

Babasının bir defasında hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunduğunu ifade eden Atallah, ölmeden iki gün öncesine kadar babasını ziyaret edemediklerini dile getirdi.

Atallah, şunları kaydetti:

"Uzun süren prosedürler ve işlemlerden sonra babamı hastanede ziyaret edebildik, perişan bir haldeydi. Ölüm halinde olmasına rağmen ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlanmıştı. Ona yaklaşmamıza ve öpmemize hatta selam vermemize dahi izin verilmedi. Sadece uzaktan izleyebildik."

Hüseyin Atallah tutuklandığında 9 yaşında olan diğer oğlu Hüsnü ise babasının ölümünün ailede şok etkisi yaşattığını ifade etti.

Babasının ölmeden bir gün önce erken serbest bırakılması talebinin görüşülmesi için 5'inci duruşmasına çıktığını aktaran Hüsnü Atallah, "Babamın talebi İsrail'in güvenliğine tehlike oluşturduğu gerekçesiyle reddedildi." diye konuştu.

Atallah, babasının serbest bırakılması için aile olarak dört defa başvuruda bulunduklarını ancak taleplerinin her defasında reddedildiğini söyledi.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 57 yaşındaki Atallah, geçen cumartesi hayatını kaybetmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, 32 yıl hapis cezasına mahkûm edilen ve 21 yıldır tutuklu bulunan Atallah'a, 4 ay önce akciğer, omurga, karaciğer, pankreas ve beyin kanseri teşhisi konulduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, "İsrail mahkemesi, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu yöndeki raporlarına rağmen Atallah'ın serbest bırakılmasına ve tedavi görmesine izin vermeyerek hayatını kaybetmesine sebep oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, halihazırda İsrail hapishanelerinde kronik hastalığa sahip yaklaşık 700 tutuklu bulunuyor.