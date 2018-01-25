Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen "Suriye'deki YPG: ABD ve Türkiye için Doğurabileceği Sonuçlar" başlıklı telekonferansta PYD/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi tartışıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinliğe Heritage Vakfı Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey ile Henry Jackson Cemiyeti üyesi Kyle Orton konuşmacı olarak katıldı.

''ABD'NİN PYD/PKK DESTEĞİ KABUL EDİLEMEZ''

Coffey, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteğin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD'nin (Suriye'de) neo-Marksist bir grubu desteklediğini, bu grubun ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgütle bağlantılı olduğunu ve NATO askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü anlatsanız hepsi dehşete düşer." dedi.

''OBAMA DÖNEMİNDE BAŞLADI, ŞİMDİ İKİYE KATLANDI''

ABD'nin Suriye politikasındaki tutarsızlıkların bugünkü noktaya gelinmesine neden olduğuna işaret eden Coffey, "(Barack) Obama dönemi Beyaz Sarayı, beceriksiz bir şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü. Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Artık Başkan (Donald) Trump her şeyden sorumlu ancak o da bu stratejiyle devam etme hatta ikiye katlama kararı aldı." şeklinde konuştu.

''SİLAHLARI TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANMAMASI İMKANSIZ''

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar birçok söz verdiği ve bunların çoğunu tutmakta başarısız olduğunu vurgulayan Coffey, ''Örneğin PYD, ABD'nin gitmeyecek dediği belirli bölgelere doğru ilerledi. YPG'ye verdiğimiz silahların veya eğitimlerin Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü de verdik. Bu imkansız bir şey. Bu, ABD yönetiminin söz verme ehliyetini aşan bir durumdu.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kyle Orton ise ABD'nin YPG'ye sağladığı desteğin Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması güç hasarlara neden olduğunu ve mevcut durumda bu hasarların kontrol edilemediğini anlattı.