Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslim, resmi Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek verdi.

Ancak Müslim'in Afrin diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Doğu Guta'da yer alan Duma ilçesinde Esad güçlerinin yaptığı hava saldırısında yaralanan 3 çocuk ve bir bebek görülüyor.

Örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasının ardından Müslim, AA'nın ekran görüntüsünü aldığı paylaşımı derhal hesabından kaldırdı.

Müslim, PKK'nın Kandil elebaşlarınca, PYD/PKK'nın siyasi propagandasını yaptığı sözde eş başkanlık pozisyonundan alınıp icra komitesi üyeliğine verilmişti.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekâtı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekâtla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

AA'nın TSK'ya yönelik yürütülen karalama kampanyasını ifşa etmesinin ardından terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı.