Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Stade-Bützfleth Ulu Cami'ye yerel saatle 02.00 sularında düzenlenen saldırıda caminin ve güneyindeki gençlik lokalinin camları kırıldı.

Caminin duvarına boyayla sloganlar ve tehdit mesajları yazıldı.

Cami derneği yönetiminin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'da son günlerde DİTİB'e bağlı camilere benzer saldırılar düzenlenmişti.

Minden kentindeki DİTİB Yeşil Cami ile Saksonya eyaletinin Leipzig kentindeki DİTİB Eyüp Sultan Camisi'ne 20 ve 21 Ocak'ta, Frankfurt kentindeki Eyüp Sultan Camisi'ne ise dün terör örgütü PYD/PKK yandaşları saldırıda bulunmuştu.