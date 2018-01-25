Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana gündeminin Suriyeli tarafların oluşturacağı anayasa komitesi kurulması olacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında Viyana'da başlayan Suriye konulu özel toplantıda heyetler, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıklarını değerlendiriyor.

AA muhabirinin toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rusya'nın Soçi kentinde 4 gün sonra yapılacak Kongre'nin ana gündemini, anayasa komitesi kurulması oluşturacak.

Komitenin, yaklaşık bin 600 Suriyelinin katılacağı Kongre'de rejim ve muhalefet temsilcilerinden oluşan çekirdek bir yapı şeklinde kurulması öngörülüyor.

Anayasa komitesinin Suriye anayasasını hazırlaması planlanıyor

Anayasa komitesinin, Cenevre'de BM gözetimindeki süreçte bir araya gelerek, Suriye anayasasını hazırlaması planlanıyor.

Böylece Soçi-Cenevre bağlantısının kurulması ve Cenevre sürecinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muhalefet, rejim ve garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında komitenin kurulması konusunda mutabakata varılıp varılmadığı ve komitenin teşkilinin nasıl olacağı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Muhalefet kaynaklarına göre, kendileri ve garantörleri Türkiye, anayasa komitesi kurulması halinde, dengeli bir temsil olması ve komitede muhalefeti "muteber" muhaliflerin temsil etmesi hususlarının üstüne duruyor.

Soçi'de konuşulacak bir diğer konunun da siyasi geçiş süreci içerisinde adil, demokratik ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesi olacağı ifade ediliyor.