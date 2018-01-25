Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükûmetinin Suriye’nin kuzeyindeki askerî ihtilaftan dolayı endişe duyduğunu belirterek, bundan dolayı Fransa ile birlikte gerilimin artmasının durdurulması, insani yardımların girişine imkan sağlanması ve sivil halkın korunmasından yana olduklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ÇIKARLARINDAN YANA OLACAĞIZ"

"Fransa ile birlikte Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasından yana olacağız. Ancak Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması konusunda siyasi müzakereler yapma fırsatı var ve bunun askerî çatışmalarla durdurulmaması lazım." ifadesini kullanan Gabriel, bunu Türk hükûmetine birçok sefer açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Gabriel, aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den NATO için Suriye’deki durum ve bu ülkenin kuzeyi konusunda görüşme yapılmasını talep ettiğini dile getirdi.

"GERGİNLİK BÖLGELERİNE SİLAH SATMAYACAĞIZ"

Silah satışları konusunda da Gabriel, “Silah ihracatına ilişkin müzakerelerde Alman hükûmeti için gerginliğin olduğu bölgelere silah satışı yapmamamız ve bunu yapmayacağımız açıktır. Bunun dışında silah satışları konusu koalisyon müzakerelerinde önemli bir rol oynayacak. Bundan dolayı biz geçici hükûmet olarak devam eden koalisyon müzakerelerinin sonucunu bekleme konusunda hemfikiriz. Bu kritik görüşmeler için yeni hükûmetin kurulmasını bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.