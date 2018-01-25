Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da şiddetli yağışlar başkent Paris'te taşkınlara neden oldu. Seine Nehri'nin taşması sonucu, Başkent sular altında kaldı. Kentte yaya ulaşımının sağlandığı yerlerde plastik botlarla ulaşım sağlanıyor.

CADDELER SULARLA KAPLANDI

Sel sularının altında kalan caddelerde yürümek, halk için oldukça zor oldu. Kimileri yüksek yerlerden atlayarak suları aşmaya çalışırken, kimileri ise yüzmeyi tercih etti.

Seine Nehri'nin kıyısındaki yolların araç trafiğine kapatılması, başkentte ulaşımının olumsuz yönde etkilenmesine yol açtı. Plastik botlar ile mahsur kalanlar kurtarıldı.

NOTRE DAME KATEDRALİ'Nİ FARELER BASTI

Kanalizasyonların taştığı, nehirlerin yol seviyesine çıktığı kenti, bir de fareler istila etti. Kanalizasyonlarda yaşayan hayvanlar, yuvalarının suyla dolması nedeniyle cadde seviyesine çıktılar.

Fransa'nın sembol yapılarından olan Notre Dame Katedrali'nin bulunduğu bölgede farelerin adeta cirit attığı görüntüler objektiflere yansıdı.

MÜZELER KAPATILDI

Nehir kenarında bulunan Louvre Müzesi'nin İslami sanat eserlerinin bulunduğu bölüm, ön tedbir amacıyla pazar gününe kadar kapatıldı.Paris'te, 2016'da meydana gelen taşkın nedeniyle Louvre ve Orsay gibi müzeler ziyarete kapatılarak eserlerin bir kısmı tahliye edilmişti.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Aşırı yağışların neden olduğu taşkınlar Fransa ile Almanya arasındaki Ren ve Ron nehirlerini de tehdit ediyor. Taşkınların o bölgede de hafta sonuna kadar başlayabileceği tahmin edilirken, 30 ayrı bölgede uyarılar yapıldı.

Taşkın ve sel tehlikesi nedeniyle dün 3 bölgede kırmızı alarm verilmişti. Nehirdeki su seviyesinin bu hafta sonu 6 metre 10 santime ulaşması bekleniyor.