ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında güven tesis edilmedikçe güvenlik bölgesinin oluşturulmasının doğru olmayacağını açıklamıştı.
ABD'den 'güvenli bölge ve YPG' açıklaması
25.01.2018 - 22:03 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Korgeneral Kenneth McKenzie, “Onlara (YPG) temin ettiğimiz silahları dikkatle izliyoruz. Silahların yanlış ellere düşmemesini sağlıyoruz” dedi. General McKenzie açıklamasının devamında, "Bir güvenlik bölgesinin oluşturulması için Türklerle görüşme halindeyiz" diye konuştu.
Etiketler : Pentagon,YPG,güvenli bölge,ypg,
539171 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539171.aspx
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