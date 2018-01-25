Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde terör örgütü köşeye sıkıştığını ilan etti. PKK/PYD, Afrin'deki sözde Öz Yönetim ofisinden yaptığı yazılı açıklamada Suriye rejimini göreve çağırdı.

Terör örgütü PKK, Amerika'nın desteğiyle 6 yıldır işgal ettiği Afrin bölgesinde köşeye sıkışınca Suriye rejiminden yardım istedi.

"BÖLGEDE SINIR GÜVENLİĞİ GÜÇLERİNİ KONUŞLANDIRIN"

Örgütün adeta "imdat" çığlığı olarak yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Afrin Öz Yönetimi olarak bir kez daha Afrin bölgesinin Suriye'nin bir parçası olduğunu onaylıyoruz. Altı yıldır bölgeyi koruduğumuz gibi bugünden sonra da Suriye kurumlarının bölgeyi korumasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yaptığı operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Afrin'de yaşayan sivillerin hayatını tehdit ediyor. Türkiye, Afrin'i işgal ederek Suriye'den daha fazla toprak almayı amaçlıyor. Her türlü dış saldırıya karşı bölgeyi korumaya devam edeceğiz.

Suriye hükumetine, Afrin'e karşı egemenlik görevini yerine getirme ve bölgede sınır güvenliği güçlerini konuşlandırma çağrısında bulunuyoruz."