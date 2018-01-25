Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Guizhou eyaletinin güneybatısındaki Longjing köyünde yaşayan genç kız dünyaya geldiğinde, yüzünde büyük bir doğum lekesi vardı.

DOĞUM LEKESİ KANSERE YOL AÇABİLİR



Xiao Yan adlı 23 yaşındaki genç kız, doktorların lekenin tehlikeli kanser hücrelerine dönüşebileceği uyarısıyla tedavi kararı aldı. Ancak doktorların önerdiği tedavi yöntemi hayli zorlu görünüyor.

YÜZÜNDE DOKU YETİŞTİRİYOR



Çünkü kızın yüzünden leke alındıktan sonra oluşacak yara, yine kızın yüzünde 4 ayrı noktada geliştirilen dokularla kapatılacak.Yardımlarla toplanan 100 bin Çin yuanıyla Şangay'da yapılacak olan operasyon için, kızın yüzündeki dokuların yeterince gelişmesi bekleniyor. Bunun için gereken süre ise bir kaç ayı bulacak. Yüzünde yumruk büyüklüğünde 4 ayrı şişkinlik bulunan genç kız, ameliyata kadar zorlu bir hayat sürüyor.