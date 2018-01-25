Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Beyaz Saray'ın açıklamalarının arkasındayız denildi.

"KONUŞMALARDA ÇOK AÇIK OLDUK, GERGİNLİK İSTEMİYORUZ"-

Dışişleri Bakanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, hem diplomatik olarak hem de askeri anlamda Türkiye ile konuştuklarını vurgulayarak, "Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rex Tillerson'un Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." diye konuştu.

"Menbiç'ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz" şeklindeki soruya karşılık ise Nauert, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını fakat Dışişleri Bakanlığına ait herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.

"BİZİM AÇIKLAMAMIZ BELİRLİ VE ÇOK DETAYLIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'ın yayınladığı basın açıklamasına da değinen Nauert, "Bizim açıklamamız belirli ve çok detaylıydı. Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson Afrin konusunda duyduğu derin kaygıları gösterdi." dedi.

TÜRKİYE, BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın dün akşam yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray, görüşmenin içeriğiyle ilgisi olmayan bir açıklama yapmış, Türkiye ise bu açıklamaya tepki göstermişti.

ÇAVUŞOĞLU: AÇIKLAMAYI GÖRÜŞMEDEN ÖNCE HAZIRLAMIŞLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar.

Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili."

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARI: AÇIKLAMA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la arasındaki telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti. Görüşmeyle ilgili ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığı öğrenildi. Görüşmede Trump'ın tırmanan şiddetten kaygıdan söz etmediği ve Türkiye'deki OHAL'e değinmediği bilgisi paylaşıldı.

İŞTE BEYAZ SARAY'IN OLAY OLAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin ardından isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi "Trump askeri müdahale gücünün olmadığını biliyor" dedi.

Yetkili, Trump'ın Erdoğan ile olan ilişkisini önemsediğini ama Türkiye, operasyonu Afrin'den Menbiç'e uzatsa bile Suriye'ye asker yollama veya gizli operasyon yapma gücünün olmadığını kabul ettiğini söyledi.