Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen bilgiler, ABD'nin görüşmenin içeriğini doğru bir şekilde kamuoyuna yansıtmadığını, hatta görüşmede bahsi geçmeyen konuları dahi içerik olarak basınla paylaştığını ortaya koydu. Beyaz Saray, açıklamasında "Başkan Trump, Afrin'de şiddetin artmasının Suriye'deki ortak amaçlarımıza zarar verme riskini barındırdığı yönündeki endişelerini dile getirdi" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Trump'ın, Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmediğini, operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Beyaz Saray açıklamasında yer alan "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" ifadesi görüşmede geçmediğini açıkladı. İki liderin görüşmesinde Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmediği ifade edilirken Cumhurbaşkanlığının açıklamasında vurgulanan "terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteğinin kesilmesi" konusunun Beyaz Saray açıklamasında hiç yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da konuya ilişkin "Sanırım açıklama görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert dünkü açıklamasında da Beyaz Saray'ın yayınladığı söz konusu basın açıklamasına değinerek, "Bizim açıklamamız belirli ve çok detaylıydı. Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Tillerson, Afrin konusunda duyduğu derin kaygıları gösterdi" dedi.