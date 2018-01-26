Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, eski başkan Carles Puigdemont'un yeniden göreve gelmesi için yapılacak oylamayı gündemine alırken, merkezi hükûmet, Danıştayın "engel yok" kararına rağmen bunu durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurmayı kararlaştırdı.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent imzasıyla yayımlanan gündeme göre, 30 Ocak Salı günü saat 15.00'te, başkanlık için aday gösterilen Puigdemont hakkında güven oylaması yapılacak.

Gündeme ilişkin metinde, Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda şahsen bulacağı ya da video konferans yoluyla bağlanarak yemin edeceği konusunda ifade yer almadı.

Öte yandan, hükûmetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine merkezî hükûmet Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Yerel basın, başvurunun bugün yapılmasının beklediğini yazdı.

Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyor. Merkezi hükûmetin engelleyememesi durumunda, Puigdemont'un parlamentodaki oturuma görüntülü bağlanarak yemin etmesi öngörülüyor.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermişti.

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı.

Merkezî hükûmetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükûmet kurma çoğunluğunu elde etmişti.