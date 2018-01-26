Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığına dair henüz açıklama yapıldı.
Amsterdam'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
26.01.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzelenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : hollanda,amsterdam,silahlı saldırı,
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