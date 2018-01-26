Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığına dair henüz açıklama yapıldı.