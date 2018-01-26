İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesi sert oldu. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
Gazze sınırında gerginlik: 9 yaralı
26.01.2018 - 23:28 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 kişi yaralandı.
Etiketler : gazze,dünya haberleri,İsrail askerleri,
539397 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539397.aspx
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