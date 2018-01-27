Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, “‘Önce Amerika’, Amerika yalnız demek değildir” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Ekonomik Forum’da konuştu. Trump, “‘Önce Amerika’ demek, Amerika yalnız demek değildir. Artık işinizi ve yatırımınızı ABD’ye getirmek için mükemmel bir zaman. İşletmelerimizi ve işçilerimizi serbest bırakıyoruz. Daha önce hiç olmadığı kadar büyüyebiliriz” ifadelerini kullandı. Time dergisi Amerika’nın durumunu kapağına taşımış ve ABD’yi temsil eden büyük bir beyaz kıta ve üzerinde Amerikan bayrağına yer vermişti. Altında da “America alone” yani “Amerika tek başına” başlığı kullanılmıştı. TIME Dergisi bununla “Önce Amerika” sloganıyla Amerika’nın ekonomisi ve çalışanlarını öne çıkartan politikaların ülkeyi yalnızlaştırdığına dikkat çekmişti.



BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Daha sonra Forumun kurucusu Klaus Schwap’la soru-cevap bölümünde iş adamı olarak ABD başkanlığına nasıl hazırlandığına dair soru yöneltilen Trump, New York’ta emlakçılık yaparken haber medyasından iyi muamele gördüğünü, siyasette tutumun değiştiğini ifade etti. Trump’ın ‘’Basının ne kadar kirli, ne kadar alçak, ne kadar korkunç, ne kadar yalancı olabileceğinin siyasete girene dek farkında değildim’’ sözleri, salondan yuhalama ve ıslıklamaların yükselmesine yol açtı. Trump konuşmasında Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunan toprakların neredeyse tamamının geri alındığını, terörizm söz konusu olduğunda ABD’yi korumak için gereken her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.