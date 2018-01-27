Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Afganistan’ın başkenti Kabil’de eski içişleri binası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırganın bomba yüklü aracı içişleri binası yakınlarında patlattığı aktarıldı. 