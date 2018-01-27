Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Afganistan’ın başkenti Kabil’de eski içişleri binası yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırganın bomba yüklü aracı içişleri binası yakınlarında patlattığı aktarıldı.
Kabil'de patlama: 20 ölü, 110 yaralı
27.01.2018 - 13:04 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Etiketler : Kabil,patlama,
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