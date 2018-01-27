Çekya'da resmî olmayan sonuçlara göre ikinci tur seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alan Milos Zeman, rakibi akademisyen Jiri Drahos'u mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini yeniden kazandı. Zeman'ın rakibi Drahos ise seçimlerde yüzde 48 oy aldı.
Zeman, Çekya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazandı
27.01.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekya'da resmî olmayan sonuçlara göre ikinci tur seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alan Milos Zeman Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazandı.
Etiketler : zeman,çekya,cumhurbaşkanı,
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