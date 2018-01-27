Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya'da resmî olmayan sonuçlara göre ikinci tur seçimlerinde oyların yüzde 52'sini alan Milos Zeman, rakibi akademisyen Jiri Drahos'u mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini yeniden kazandı. Zeman'ın rakibi Drahos ise seçimlerde yüzde 48 oy aldı.