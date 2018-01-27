Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safari Park'taki hayvan bakıcısı Peggy Sexton, gorillerin ömürlerinin genellikle 35-40 yıl arasında olduğunu ve bu yaşlara kadar çok az gorilin yaşadığını dile getirdi. Safari Parkı'ndaki memeliler küratörü Randy Riches ise Vila'nın, hayvanat bahçesi personelleri ve konukları tarafından özleneceğini ifade etti.

