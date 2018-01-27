Safari Park'taki hayvan bakıcısı Peggy Sexton, gorillerin ömürlerinin genellikle 35-40 yıl arasında olduğunu ve bu yaşlara kadar çok az gorilin yaşadığını dile getirdi. Safari Parkı'ndaki memeliler küratörü Randy Riches ise Vila'nın, hayvanat bahçesi personelleri ve konukları tarafından özleneceğini ifade etti.
Dünya'nın en yaşlı gorili öldü
27.01.2018 - 23:41 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
San Diego Hayvanat Bahçesi, Safari Parkı’nda dünyanın en yaşlı gorili Vila'nın 60 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 1957'de Kongo'da doğan Vila, beş kuşağın ana erkiliydi.
Safari Park'taki hayvan bakıcısı Peggy Sexton, gorillerin ömürlerinin genellikle 35-40 yıl arasında olduğunu ve bu yaşlara kadar çok az gorilin yaşadığını dile getirdi. Safari Parkı'ndaki memeliler küratörü Randy Riches ise Vila'nın, hayvanat bahçesi personelleri ve konukları tarafından özleneceğini ifade etti.
Etiketler : San Diego Hayvanat Bahçesi,Dünya'nın en yaşlı gorili,
539596 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539596.aspx
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