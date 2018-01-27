Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan milyarder Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakıldığı iddia edildi. Riyad’daki Ritz Carlton otelde gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu grup yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre uzlaşmaya varılan grup 2 ay sonra serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında Suudi Prens El Velid bin Talal’ın da bulunduğu belirtiliyor.
Suudi Prensin serbest bırakıldığı iddiası
27.01.2018 - 23:45 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da gözaltına alınan Suudi Prens El Velid bin Talal’ın, serbest bırakıldığı iddia edildi.
Etiketler : suudi arabistan,prens,
539599 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539599.aspx
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