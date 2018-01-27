Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan milyarder Prens El Velid bin Talal’ın serbest bırakıldığı iddia edildi. Riyad’daki Ritz Carlton otelde gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu grup yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre uzlaşmaya varılan grup 2 ay sonra serbest bırakıldı. Serbest kalanlar arasında Suudi Prens El Velid bin Talal’ın da bulunduğu belirtiliyor.