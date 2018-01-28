Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye’de iç savaş yedi yıldır devam ederken ülkenin geleceği Rusya’nın Soçi kentinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde masaya yatırılacak. Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya'dan oluşan garantör ülkeler bloku Suriye'yi temsil eden taraflarla masaya oturacak. Kongrenin en önemli gündem maddelerini ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması, siyasi geçiş, adil ve tarafsız seçimler ve yeni anayasa oluştururken, Ankara, kongrede elde edilecek kazanımların BM gözetiminde düzenlene Cenevre sürecine bağlanmasını bekliyor. Bu arada Suriyeli muhalefetinin siyasi ayağını oluşturan Müzakere Yüksek Komitesi kongreye katılmayacağını açıkladı. Ancak Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcileri (ÖSO) söz konusu kongreye katılıyor. Ayrıca Türkiye’nin çabalarıyla PKK’nın Suriye uzantısı PYD’den temsilciler de kongrede yer almayacak. Zirveye BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan’da da resmî olarak davet edildi. Bu kapsamda toplam bin 500 - bin 600 arasında bir davetli listesi oluşturuldu.

