Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin kültürel birikimi ile Türkçeyi dünyaya ulaştırarak ülkelerarası kültür köprüleri kuran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), üniversiteler arası akademik iş birlikleriyle bu köprüleri sağlamlaştırıyor. YEE, geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Mulatu Teshome Wirtu'nun imzaladığı anlaşmalar kapsamında Etiyopya'daki üniversitelerde Türkçe eğitimi için çalışmalarını sürdürüyor. Addis Ababa, Mekelle ve Wollo gibi önde gelen 3 üniversitede Türkçe eğitimine bu sene başlanacak. Proje çerçevesinde Türkiye'den görevlendirilen öğretmenler eğitim verecek. Kurslar Çince, Japonca ve Korece gibi Yabancı Diller Bölümü tarafından koordine edilecek. Programda başarılı olanlar ise YEE'nin düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu'na katılacak.

YEE'nin 46 ülkede 85 üniversite ile Türkoloji Projesi protokolü bulunuyor. Bu üniversitelerde toplam 85 Türk akademisyen görev yapıyor. Sadece geçen yıl 4 bin 785 kişi, şimdiye kadar ise 120 bin 531 kişi bu yolla Türkçe öğrendi.

Ezanı ilk okuyan Bilal-i Habeşi hazretlerinin diyarı olan Etiyopya’da (Habeşistan) eller, Türkiye için semaya kalktı. Semera şehrine bağlı Afar bölgesindeki bir eğitim külliyesinde Deniz Feneri Derneği organizasyonunda bir araya gelen yetim öğrenciler ve öğretmenleri namaz kılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrin'de operasyon yürüten Mehmetçik için dua etti.

Deniz Feneri Derneği Ankara Koordinatörü Hamit Kunt “Müminin mümine duası makbuldür. Türkiye’deki kardeşlerimizin tek bir isteği var dua" ifadelerini kullandı. İHA