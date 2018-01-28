Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kısa sürede sesini duyurmak artık çok zor değil. Tıpkı Filistinli 3 yaşındaki Ziyad el-Fahuri gibi. Minik girişimci, güncel olaylarla ilgili konuştuğu, yorum yaptığı Youtube videolarıyla milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Küçük Filistinli, ülkesinin sorunlarına değinerek Arap ülkeleri ve liderlerinin bunlar karşısındaki tutumunu da eleştiriyor. Önce babasının birkaç video koymasıyla izlenmeye başlanan Fahuri, daha sonra 2 ay önce Fahuri TV adıyla bir kanal açması sonucu şöhrete kavuştu. Ayrıca babasının yönettiği Facebook sayfasında 200 bin takipçisi var. Twitter'da bu sayı, 13 bin. Filistin davasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da unutmayan Fahuri, videolarında ondan övgüyle bahsediyor. Fahuri'nin babası Sair "Bizim küçüklerimiz bile siyasetçi. Siyaseti dünyadaki diğer çocuklardan çok daha fazla biliyorlar" ifadelerini kullandı.