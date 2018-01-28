Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege'de çelenk atmak üzere hücumbot ile Kardak bölgesine gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak kayalıklarına yaklaştırılmadı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti bir gerginlik olmadan Türk karasularını terk etti.



Kardak krizi, 25 Aralık 1995 gecesi Figen Akat adlı Türk yük gemisinin karaya oturmasıyla başlamıştı. Yunanistan’ın geminin oturduğu kayalığın kendisine ait olduğunu söylemesi ve Yunan Sahil Güvenlik askerlerinin gemiye bayraklarını dikmesiyle Türkiye tepki göstermişti. 26 Ocak 1996’da Kalimnos Belediye Başkanı ve papazı, Kardak kayalıklarına giderek Yunan bayrağını asınca kriz en üst seviyeye çıkmıştı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, askeri operasyon emri verince Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en gözde birliği SAT’lar İstanbul’dan harekete geçmişti. Üsteğmen Ali Türkşen ve Üsteğmen Ercan Kireçtepe komutasındaki astsubaylar Hakan Çalışkan, Salih Çörekçioğlu, Cavit Özmen, Abdullah Arslan, Sadettin Doğan, Levin Keten, Lütfü Tokuşoğlu, İbrahim Balçın, Hasan Arap ve Tanel Erenay Kardak kayalıklarına çıkarak Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağını dalgalandırmıştı. HS Hydra savaş gemisinden havalanan helikopterin düşmesi üzerine üç Yunan askerinin hayatını kaybetmesi, iki ülke arasındaki gerilimi 22 yıldır devam ettiriyor.

YAKLAŞTIRILMADI!



Kardak bölgesine çelenk atmak üzere yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak’a yaklaştırılmadı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti

ÖNLEMLER ARTTIRILMIŞTI!



Yunanistan ile Türkiye’yi Ege denizinde savaşın eşiğine getiren Kardak krizinin 22’inci yıldönümünde Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında alarm seviyesine geçildi. Afrin operasyonundaki yoğunluğu fırsat bilerek Kardak’a çıkmayı deneyebilecek Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un olası provakasyonuna karşı önlemler artırılmıştı.

BAKAN SOYLU: ''KOMUTANLIĞIMIZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR''

İçişleri Bakanı Soylu: "(Yunanistan Savunma Bakanının Kardak'a yaklaştırılmaması) Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir."