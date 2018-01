Türkiye Gazetesi

Terör örgütü, İHA istihbaratı bilgileriyle, Türkiye’den havalanan her uçaktan, bu uçağın vuracağı noktalardan ve atılan her füzeden haberdar ediliyor. Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinin de bu amaçla kullanıldığına dair ciddi şüpheler var.



Türkiye’nin Afrin’de mücadele ettiği güçler sadece PKK/PYD’li teröristlerden ibaret değil. Operasyonun başladığı 20 Ocak’tan buyana ABD’nin, Reyhanlı ve Kilis’e isabet eden roketlerin atılması için teröristlere yardımcı olduğu, ayrıca Türk jetlerinin Afrin'e yönelik her taarruzunu Kisecik, Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinden edindiği bilgiler doğrultusunda PKK'ya anlık ilettiği belirtiliyor.



Suriye PKK’sına 5 bin TIR ile 2 bin uçak dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat gönderen ABD, şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı’nı sekteye uğratmak için PKK’ya kritik istihbarat bilgisi sağlıyor. Bu nedenle gözler, Türkiye’de konuşlu NATO üsleri ve radar paylaşım sistemlerine çevrildi. Uçakların taarruz hedefleri ve uçuş bilgilerine yönelik istihbarata Pentagon’un bu kanallardan ulaştığı ve bunu teröristlerle paylaştığı ifade ediliyor.



ABD TÜM VERİLERİ GÖRÜYOR



NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini görebilen ABD ordusu, bu araçların vurabileceği muhtemel noktalara ilişkin verileri PKK’ya servis ediyor. ‘Sahibinden’ aldığı istihbaratı değerlendiren teröristler ise gelen bilgiler doğrultusunda tedbir alıp mevzileniyor. Afrin’e yönelik hava taarruzunda uçak, İHA ve hatta füzeleri ilk olarak tespit edebilecek radar, Hatay-İskenderun’daki Arsuz beldesinin Kisecik köyünde bulunuyor. 2004 yılında Amanos dağlarının zirvesinde kurulan Kisecik Radar Üssü bir NATO tesisi. Dolayısıyla ABD, radarın tüm olanaklarından faydalanıyor.



KİSECİK, KEL DAĞI, KÜRECİK



Kisecik’e ek olarak Hatay-Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasındaki Kel Dağı’nda da bir radar üssü bulunuyor. Kel Dağı ve Kisecik’teki üslerde konuşlu radar sistemleri en az 400 kilometrelik bir yarıçaptaki her hava hareketini takip edebiliyor. Yani ABD, neredeyse Suriye’nin tamamını NATO şemsiyesi altında kurduğu üslerden gözlüyor. Kisecik ve Kel Dağı’ndan başka Malatya’daki Kürecik radarı ise hepsinden daha gelişmiş özellikte. 1000 kilometrelik yarıçapta gökyüzünü tarayan radarın kapsama alanına Suriye, Irak ve İran, hatta Kıbrıs da giriyor. Türkiye’nin hava ağı ve toplanan istihbarat bilgileri NATO’nun güneydoğu sınırlarını kapsadığı için açık durumda. Türkiye istediğinde ve özellikle milli bir harekât icra edildiğinde bazı bilgileri gizleyebiliyor. Ancak bu gizlemenin ne derece başarılı olduğu meçhul. ABD’nin, bu önlemlere rağmen radar bilgilerini kullanarak elde ettiği kritik verileri PKK’ya aktarmakta olduğu kaydediliyor.



TÜRKİYE'Yİ SAVUNAMADI



Hatay'daki Kisecik Radarı, füze ikaz kabiliyetine haiz bir NATO üssü. Ancak aynı üs, 2011 yılında Suriye'de iç savaş başladığında Esed'in Türkiye sınırlarını da tehdit eden füze atışlarını 'görmemişti'.



O yıllarda Esed’in attığı Skud füzeleri Türkiye sınırına çok yakın mesafelere düşmüştü. Kisecik'e ilişkin şüphe ve soru işaretlerinin artması üzerinde Türkiye, NATO'dan destek istemiş ve Patriot hava savunma sistemleri Türkiye sınırında bir süre konuşlandırılmıştı. (Yenişafak)