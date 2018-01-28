Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamada, Kamprad'ın Småland'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Kamprad "20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden biri" olarak nitelendi.

1943 yılında IKEA şirketini kuran Kamprad, 2015 yılındaki Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 43,2 milyar serveti ile düyanın en zengin sekizinci kişisi olarak gösteriliyordu.

Kamprad, babasının ona verdiği hediyeyi kullanarak IKEA’yı kurdu ve bu isim altında satış yapmaya başladı. IKEA kısaltması adı ve soyadının baş harfleri (I.K.) ile büyüdüğü köy ve çiftlik adlarının baş harflerinden oluşuyor (Elmtaryd (E) ve Agunnaryd (A).