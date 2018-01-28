Afrin'de terör örgütlerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütü PKK sempatizanlarını da rahatsız ediyor.
Almanya'da Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı hazmedemeyen terör örgütü PKK yandaşları, ellerinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ve YPG paçavralarıyla yürüyüş yapmak isterken Alman polislerin sert müdahalesiyle karşı karşıya geldi.
ALMANYA'DAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ
Bu görüntüler terörün beslendiği, büyütüldüğü ve finanse edilerek piyasaya sürüldüğü Almanya'da alışılmışın dışında...