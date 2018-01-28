Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu  (ÖSO),  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde  bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarını yoğun ateş altına aldı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in  batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları  savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor.

Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede  konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla  keşif çalışmalarına devam ediyor.Cinderes beldesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı  düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin’e uzanan düz vadi özelliği  taşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes  bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.Gece saatlerinde hava ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na  yönelik operasyonla başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile Afrin'in 5  beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 18  nokta örgütten kurtarıldı.TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, Bülbül beldesine bağlı  Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı  yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel  Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes  beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti. 

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı  

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin  uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer  alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı  olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere  ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü  hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.  

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya  devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.  Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos  Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin  kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü,  Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde  65'i örgütün işgali altında bulunuyor.