Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarını yoğun ateş altına aldı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor.

Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.Cinderes beldesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bölge olmasının yanı sıra Afrin’e uzanan düz vadi özelliği taşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmeler önem arz ediyor.Gece saatlerinde hava ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile Afrin'in 5 beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 18 nokta örgütten kurtarıldı.TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.