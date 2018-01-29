Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hücum botlarla Kardak kayalıklarına yanaşarak bölgeye çelenk bırakmak istedi.



TÜRK ASKERİ GELDİ, YUNAN KAÇTI



Kammenos'un bu girişimi, Türk askerinin bölgeye gitmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.



Türk askerlerini görünce bölgeden kaçan Yunanlılara, Mehter Marşı ve İzmir Marşı da dinletildi.



YUNAN BASINI: ERDOĞAN'IN ZAFERİ



Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak kayalıklarına çelenk bırakma denemesi, ülke medyasında da geniş yer buldu.



Yunanistan'da yayın yapan Elefteros Tipos Gazetesi, konuyu manşetine taşıdı ve girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandığını yazdı.