Suriye’de terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ  arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni ayrıntılar  gün yüzüne çıktı.  PYD/PKK’nın, gidecek yeri kalmayan DEAŞ’lılardan faydalanmak için kendilerine  yeni bir hayat vaat ettiği ve bir kısım DEAŞ’lıyı Fırat Nehri’nin doğusundan  Afrin’e taşıdığı öğrenildi.

PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki pazarlıklara dair istihbarat çalışması  yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) özel operasyonlar komutanı Cemil Karmo,  PYD/PKK’nın bombalı suikastinden yaralı kurtulduktan sonra, elindeki bilgileri  AA’yla paylaştı.

Karmo, PYD/PKK’nın DEAŞ’lıların kaçacak ve yaşayacak yer konusunda  çaresiz kalması üzerine bu fırsatı değerlendirdiğini anlattı. ÖSO’nun özel  operasyonlar komutanı Karmo, şunları kaydetti:

 “PKK, özellikle (ABD desteğiyle) Rakka’yı işgal ettikten sonra genel  ilişkiler bürosu kurdu. Birçok yabancı DEAŞ elemanına PKK saflarına katılmaları  karşılığında cezadan kurtulacaklarını, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip  edilmeyeceklerini ve isimlerinin terör listesinden kaldırılacağını vaat etti.  Hatta tanınmış DEAŞ’lıları da kurtarma sözü verdi. PKK, kendilerini özel görevle  örgüte (casus olarak) soktuğunu ilan edip söz konusu isimleri temize çıkarmayı  teklif etti. Seçme şansları olmayan DEAŞ’lı teröristler bu teklife umut bağladı.”

PYD/PKK’nın getirdiği teklifin DEAŞ tabanında çok etkili olduğuna  dikkati çeken Karmo, “PKK saflarına katılan yabancı teröristler şimdi kendi  ülkelerindeki diğer DEAŞ’lı teröristlere mesajlar gönderip, PKK’ya katılarak  kurtulma çağrısı yapıyor.” dedi.

DEAŞ’tan ayrılarak PYD/PKK’ya katılan teröristlerin bir kısmının  yaklaşık bir hafta önce Afrin’e dağlık ve ormanlık alandaki kamplara  getirildiğini ifade eden Karmo, Fırat Nehri’nin doğusundan taşınan DEAŞ’lıların  geçişi Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki topraklardan yaptıklarını söyledi.

ÖSO komutanı, Afrin'e taşınan DEAŞ'lıların PYD/PKK tarafından TSK ve  ÖSO'nun önüne sürüleceğini dile getirdi.

Karmo, “Suriyeli ve yabancı teröristlerin Fırat’ın doğu bölgesinden  seçilmelerinin sebebi, Afrin’i bilmiyor olmaları. Afrin’in yabancısı olunca  PKK’nın tam kontrolünde kalacaklar.” diye konuştu.

Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ’lıları, Zeytin  Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı savaşmaları  şartıyla serbest bıraktığı daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

 “PKK, DEAŞ’TAN BOMBA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENDİ”

ÖSO özel operasyonlar komutanı Karmo, DEAŞ’lıların PYD/PKK’ya  katılımının ardından bombalı yüklü araçla saldırılarda artış yaşandığına işaret  etti. Karmo, “PKK, DEAŞ’tan kendi saflarına kattığı elemanlardan özellikle  bombalı araç hazırlamayı, bomba yapma ve suikast düzenleme tekniklerini öğrendi.  Bu bölgede bir süredir bomba yüklü araçlardan ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu  saldırıları DEAŞ üstlenmedi. Daha sonra saldırıları düzenleyenlerin PKK olduğunu  tespit ettik ve bazı hücrelerini yakaladık. Bizzat ben iki hafta önce PKK  tarafından bomba yüklü bir motorsikletle hedef alındım. Halen tedavi görüyorum.”  değerlendirmesinde bulundu.

PKK’YA ALINMAYAN DEAŞ’LILAR TÜRKİYE’YE YÖNLENDİRİLDİ

PYD/PKK’nın bünyesine almadığı DEAŞ’lıların durumuna da değinen Karmo,  “PKK’ya almadıkları DEAŞ’lıları da örgüte bağlı bir kaçakçılık şebekesi  aracılığıyla para karşılığı Türkiye’ye soktular. (Suriyeli olmayan) DEAŞ’lıların  bir şekilde ülkelerine (Türkiye üzerinden) dönüşünü kolaylaştırarak Türkiye’nin  teröre destek verdiği algısını oluşturmayı amaçlıyorlar. Bazı DEAŞ’lılar Fırat  Kalkanı bölgesinden kaçırılmaya çalışıldı ama bazıları ÖSO tarafından yakalandı.  Aralarında DEAŞ’ın eski Cerablus sorumluları gibi önemli isimler vardı. Bunların  hepsi PKK bölgesinden geldiler.” ifadelerini kullandı.

MÜNBİÇ’TE ABD UNSURLARI YAKININDA DEAŞ EKİBİ

Karmo, Münbiç’teki istihbarat çalışmalarında rastladıkları ilginç bir  bilgiyi de paylaştı. ÖSO komutanı Karmo, “Şu an Münbic’e bağlı Arima beldesindeki  bir ABD üssü yakınlarında, bir evde farklı uyruklardan 25 DEAŞ militanı var.  Orada yaşıyorlar ve aileleri ile irtibat kurmak dahil her türlü ihtiyaçları  karşılanıyor. Kaldıkları tam adresi biliyoruz. Neden orada tutuldukları ise  meçhul.” dedi.

“DEAŞ-PKK SAVAŞI KURGUYDU”

Karmo, iki terör örgütü arasındaki savaşın birtakım istihbarat  örgütleri tarafından kurgulandığına dikkat çekerek, “DEAŞ, önceden planlanmış ve  hazırlanmış bir örgüttür. DEAŞ’ın kurulmasının hedefi Suriye devrimine darbe  vurmaktı. DEAŞ’ın işgal ettiği alanların çoğu muhaliflerin elindeki bölgelerdi.”  şeklinde konuştu.

 “PKK ile DEAŞ arasında gerçek bir savaş yoktu. Genel anlamda DEAŞ'ın  geri çekilmesinden ibaret bir süreçti.” diyen Karmo, “Son zamanlarda DEAŞ’ın  birçok liderinin istihbarat elemanı olduğu ve bu kişilerin sıkıştıkları zamanda  uçaklarla bölgeden alındığı ortaya çıktı. Belki sonradan başka ülkelerde ortaya  çıkacaklar.” dedi.

AFRİN’DEKİ ELEBAŞLARI DIŞARDAN GELDİ

Karmo, Afrin’deki istihbarat çalışmalarında, yanlarında tercümanla  gezen çok sayıda yabancı terörist tespit ettiklerini, ayrıca örgütün merkezi  yapısının bulunduğu Kandil Dağı’ndan Afrin’e birçok elebaşının geldiğini  bildirdi.

ÖSO komutanı, örgütün Afrin’de (sığınmacı) Arapların desteğini  kazanmak için, “Afrin ile Münbiç’i birleştirdikten sonra İdlib’e girip orayı  teslim alacağız ve size vereceğiz” vaadinde bulunduğunu kaydetti.