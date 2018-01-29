Maharaştra eyaletine bağlı Kolhapur kentinde gece saatlerinde kontrolü kaybedilen yolcu minibüsü, Shivaji Köprüsünden Panchganga Nehrine uçtu. Feci kazada minibüsteki 17 kişiden 13’ü, boğularak hayatını kaybetti. Ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu belirtildi. Yolculardan 4’ü kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmayı başardı.
Hindistan'da yolcu minibüsü nehre uçtu: 13 ölü
29.01.2018 - 15:56 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Bir yolcu minibüsünün nehre uçması sonucu 13 kişi öldü.
Etiketler : hindistan,haberler,kaza,
539956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/539956.aspx
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