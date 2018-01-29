Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maharaştra eyaletine bağlı Kolhapur kentinde gece saatlerinde kontrolü kaybedilen yolcu minibüsü, Shivaji Köprüsünden Panchganga Nehrine uçtu. Feci kazada minibüsteki 17 kişiden 13’ü, boğularak hayatını kaybetti. Ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu belirtildi. Yolculardan 4’ü kişi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak kurtulmayı başardı.