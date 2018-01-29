Andrew McCabe'nın istifa etmesi ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen FBI Direktörü Andrew McCabe istifa etti. McCabe’ın Trump ile arasında anlaşmazlıkların olduğu belirtiliyor. McCabe, Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey'nin yerine getirilmişti.
FBI direktörü Andrew McCabe istifa etti
29.01.2018 - 21:46 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Andrew McCabe istifa etti.
Etiketler : Andrew McCabe,
540016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540016.aspx
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