Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Andrew McCabe'nın istifa etmesi ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen FBI Direktörü Andrew McCabe istifa etti. McCabe’ın Trump ile arasında anlaşmazlıkların olduğu belirtiliyor. McCabe, Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey'nin yerine getirilmişti.