Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de "muhafazakar" çizgisiyle ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen medya kuruluşu Fox'a ait Fox Business kanalında yayınlanan ve Lisa Kennedy'nin sunduğu programda ABD'nin Suriye politikası ve Türkiye ile ilişkileri konuşuldu.

Programa konuk olan emekli yarbay Ralph Peters ile sunucu Kennedy arasındaki Türkiye karşıtı diyaloglar dikkati çekerken, Ortadoğu'da İsrail'den sonra ABD'nin en önemli müttefikinin "terör örgütü PYD/PKK olduğu" açık bir şekilde savunuldu.

NATO diyaloğu dikkat çekti

Kennedy'nin, "Türkiye'ye saldıramayız çünkü NATO müttefikimiz. Kürtlere yardım edemeyiz çünkü Türkiye onlara saldırıyor. Ancak Kürtlerin yardımımıza çok ihtiyacı var. Neden Türkiye'yi NATO'dan çıkarmıyoruz?" şeklindeki sorusuna Peters, "Buna yüzde yüz katılıyorum. İlk olarak Türkiye'nin NATO üyeliğini askıya alabiliriz." yanıtını verdi.

Peters ayrıca "Türkiye şu anda da İsrail'den sonra Ortadoğu'daki en iyi müttefikimize saldırıyor. Türkler kötü, Kürtler iyi, biz de aptalız." sözleriyle PYD/PKK'ya "destek verdiğini" açıkça dile getirdi. Kennedy'nin de bu sözlere katıldığını dile getirmesi dikkat çekti.

Peters'ın "Ortadoğu'da dostlarınız değil müttefikleriniz olur; tabii İsrail hariç, kısmen de Kürtler." şeklindeki sözleri de ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin bazı kesimlerin fikirlerinin bir yansıması olarak görüldü.

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimini savunmuştu

Peters'ın, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Amerikan Fox News kanalının internet sitesinde "Türkiye'nin son umudu öldü." başlığıyla yayımlanan yazısı da büyük tepki toplamıştı.

Darbenin başarılı olmasını istediğini açıkça dile getiren Peters, bastırılan darbe girişiminin Türkiye için "son umut" olduğunu savunmuştu.