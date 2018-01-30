Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Savaş burada başlıyor” ve “Silah ihracatını durdurun” yazılı siyah pankartlarla ve terör örgütü YPG’yi temsil eden bez parçası ile yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu salona giren 5 kişi, terör örgütü lehine sloganlar atarak Türkiye’nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın sona erdirilmesini istedi. Basın toplantısını yöneten gazetecinin “Burayı terk edin” uyarısı ve güvenlik görevlileri ile polise haber verildiğini söylemesi üzerine söz konusu kişiler salonu terk etti.