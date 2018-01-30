Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) "İzin Verilen İhlaller (Permissible Violations)" adlı raporunda, terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere karşı uyguladığı hak ihlalleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

PYD/PKK Suriye'deki Kürtleri temsil etmiyor

Raporda, PYD/PKK'nın Suriye'deki Kürtleri temsil etmediğine işaret edilerek, terör örgütü PYD/PKK kendisini bölgedeki Kürtlerin tek temsilcisi görmesine rağmen bölgedeki diğerleri gibi Kürtlerin de örgütün zulüm ve baskısından muzdarip olduğu ifade edildi.

SMDK raporunda, Beşşar Esed rejiminin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 1998'de sınır dışı etmesi ve PKK'nın Suriye'deki irtibatlarına yönelik sert önlemler alması üzerine örgütün Esed rejiminin baskısından kurtulmanın yolu olarak faaliyetlerini başka bir isim altında sürdürme yolunu seçtiği hatırlatıldı.

PYD/PKK'nın elindeki imkanlar arttıkça bölgede kontrolünü sağlamlaştırmak için keyfi tutuklamalar, insan hakkı ihlalleri ve suikastlarla ilgili yeni bir safhaya geçtiği kaydedilen raporda, çok sayıda Kürt aktivist ve politikacının suikaste kurban gittiği aktarıldı. Raporda, 2011'de Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kasabasında Suriyeli Kürt muhalif Mişal El Tammo'nun silahlı saldırıda ölmesi anımsatıldı.

Raporda açıklamasına yer verilen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), "Tutuklamalar ve PYD'nin uyguladığı sistematik terör eylemleri, Kürt bölgelerinde siyasi hayatın yok edilmesini ve genel hakların gasp edilmesini hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tutuklamaların kabul edilemez olduğunu belirten ENKS, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi olarak PYD'nin bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumun, hukuk kurumlarının, Kürt güçlerinin ve PYD üzerinde etkisi olan büyük ülkelerin bir an önce harekete geçerek örgüte baskı yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası insani yasanın ciddi boyuttaki ihlalleri savaş suçudur"

Uluslararası örgütlerin insan hakları ihlalleriyle ilgili tanımlamalarına değinilen raporda, "Uluslararası insani yasanın ciddi boyuttaki ihlallerinin savaş suçu olduğu" vurgulandı.

Uluslararası kuruluşların terör örgütü PYD/PKK'nın hak ihlalleriyle ilgili verilerine de yer verilen raporda, terör örgütünün yargısız infazlar, ortadan kaybolma, adam öldürme, keyfi tutuklama, bölge sakinlerinin zorla yerlerinden edilmesi, çocukların zorla silah altına alınması ve tutuklulara yönelik kötü muamele gibi çok sayıda insan hakları ihlalleri yaptığı kaydedildi.

Suriyeli insan hakları örgütlerinin yayınladığı, PYD/PKK'nın 30 Kasım 2013-8 Ekim 2015 döneminde yaptığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgilerde, öldürülen siviller arasında en az 39 çocuk ve 26 kadının bulunduğuna, zorla yerlerinden edilenlerin ise 43'ü çocuk, 9'u kadın olmak üzere 352 kişi olduğuna dikkat çekildi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Ayn el Arap (Kobani) ve Cezire bölgesini 2012'de kontrol altına almasından bu yana diğer partilere üye çok sayıda kişinin ya ortadan kaybolduğuna ya da öldürüldüğüne işaret edilen raporda, kaybolan veya öldürülen kişilerin ailelerinin bu suçlarla ilgili terör örgütü PYD/PKK'yı sorumlu tuttuğu aktarıldı.

Örgütün "asayiş" adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatının zorla alıkoyduğu insanları işkence yaparak öldürdüğü vurgulanan raporda, bazı kişilerin tutukluyken intihar ettikleri iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin açıklamasına da yer verilen raporda, Ahmet Boşnak, Amer Hamit, Behzat Dursan, Nidal Ahmet ve Ammar Badur'un tutuklulukları sırasında ya ortadan kaybolduğu ya da öldürüldüğü belirtildi.

PYD/PKK bölgedeki köylerde büyük tahribat yaptı

Raporda uluslararası kuruluşların açıklamalarında, PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgelerde büyük tahribatlar yaptığı ve oradaki insanların yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları aktarıldı.

Raporda, Af Örgütünde araştırmacıların Ağustos 2015'te bölgeye gittiği, aralarında Suluk ve Ranin'in de bulunduğu 10 köyü ziyaret ettikleri ve en az 90 evin yerle bir edildiğini gördükleri anımsatıldı.

PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgelerde insan hakları ihlalinde bulunduğuna ve savaş suçu işlediğine dikkati çekilen raporda, PYD güçlerinin sivillerin yerlerinden edilmesine yol açan ihlaller yaptığına, bunun da Roma Statüsü'nün 6. maddesinde savaş suçu olarak yer aldığına işaret etti.

Örgüt bünyesinde çok sayıda çocuk olduğu belirtilen raporda, PYD/PKK'nın 18 yaş altındaki çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de 2017 yılındaki göçler, yaşanan çatışmalar, saldırılarda ölenler, tutuklamalar ve kullanılan silahlara ilişkin yayımladığı raporda, terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili katlettiğini açıklamıştı.

PYD/PKK milyonları göç silahı ile vurdu

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye’de iç savaşın başlamasıyla ülkenin kuzey bölgesinde yuvalanarak işgaline başladı.

Terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde halka baskı yaparak göçe zorluyor. Suriye'nin kuzeyinin Kürtlere ait olduğunu öne süren PYD/PKK, Kürtlerin azınlık olduğu ya da Kürt nüfusun hiç olmadığı bölgeleri bile ele geçirmeye çalışıyor. PYD/PKK, bu hedefle baskı ve işkence yaptığı yüz binlerce sivili yerinden etti. Örgüt, bölge halkının kimlik ve tapularının saklı olduğu merkezleri de tahrip ediyor, bölgenin Kürtlere ait olmadığının ispat edilmemesi için demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Koordinatörü Mudar Hammad el-Esad, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın, 2012'den itibaren yoğun biçimde silahlanarak Suriye'nin kuzeyindeki farklı noktalarda Arap, Kürt, Süryani ve Türkmen nüfusa yönelik tehcire başvurduğunu ve Afrin civarındaki bölgeler haricinde örgütün zorla göç ettirdiği nüfusun toplam 1 milyon 955 bine ulaştığını söylemişti.

AA'ya bilgi veren Tel Rıfat Yerel Meclis Başkanı Mahmut Allito da Afrin'in güneydoğusunda yer alan Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki 60 yerleşimde 250 bin civarında sivilin terör örgütü PYD/PKK tarafından göç ettirildiğini belirtmişti.