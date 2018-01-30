Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG'nin insanlığa karşı işlediği suçlar, raporlarla da tescil edildi. Uluslararası raporlara yansıyan bilgilere göre, çocukların da aralarında yer aldığı 500 sivil katliamı gerçekleştiren terör örgütü, Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Ezidiler başta olmak üzere bölge halkına etnik temizlik ve zorunlu göç politikası uyguladı.

AA muhabirinin uluslararası raporlardan derlediği bilgilere göre, 30 yılı aşkın süredir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara baskı ve şiddet uygulayan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG, aynı stratejiyi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde uyguluyor.

Suriye'nin kuzeyinde 2013'ten itibaren alan örgütlenmesini Afrin, Kobani ve Cezire'de özerk bir yönetime dönüştürmeye, bölgedeki siyasi ve silahlı varlığını kurumsallaştırmaya yönelen örgüt, bu amaç uğruna her türlü insanlık suçunu da dünyanın gözünün önünde işledi ve işlemeye devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından Ocak 2016'da yayımlanan raporda, PYD/YPG'nin, kontrolündeki bölgelerde etnik temizlikten keyfi tutuklamaya, zorla askere almaktan göç ettirmeye kadar birçok insan hakları ihlali gerçekleştirdiği tespiti yer alıyor.

Raporda, çalışmanın yayımlandığı tarihe kadar 51'i çocuk, 43'ü kadın ve işkence altında hayatını kaybeden 16 kişi dahil olmak üzere 500'e yakın sivilin PYD/YPG tarafından öldürüldüğü ifade ediliyor. Terör örgütünün kendisine muhalif siyasi partilere uyguladığı tehdit ve sindirme politikaları da raporlara yansıyor.

İnfazlarına Ekim 2011'de Suriye'deki muhalif Kürtlerden oluşan Geleceğin Partisi'nin lideri Mişel Temo'ya yönelik suikastla başlayan örgütün bu eylemi, "Kürt halkı için çalıştığı" yalanını tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor.

Terör örgütü ayrıca aşiret lideri Abdullah Bedro ve Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Halep sorumlusu Şerzad Hac Reşid'i de suikast eylemleri sonucu öldürdü.

Suriye'de savaş öncesi 12 Kürt grup varken şimdi sadece terör örgütü PYD/PKK bulunuyor. Buradaki baskıdan dolayı örgütün kontrolündeki bölgelerden göç eden 350 bin Suriyeli Kürt Türkiye'ye sığındı.

PYD/YPG'nin bu uygulamaları yine SNHR'nin Ocak 2016'da yayınladığı raporda yer aldı. Raporda, 2011-2016 yıllarında 42 kadının PYD/YPG'li teröristlerce öldürüldüğü belgeleniyor.

"Gidecek Başka Yerimiz Yok" raporu

Terör örgütü, Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Ezidiler başta olmak üzere bölge halkına da etnik temizlik ve zorunlu göç politikası uyguladı. SNHR raporuna göre, terör örgütü bölgede en az 49 yerleşim yerinden on binlerce kişiyi sürgün etti.

Ayrıca 2015'te Suriye Ulusal Koalisyonunca oluşturulan ve Tel Abyad bölgesinde yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla 22 Haziran 2015'te çalışmalara başlayan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu", Tel Abyad'daki Türkmenler ve Arapların YPG tarafından göçe zorlandığını açıkladı.

YPG'nin silah zoruyla göçe zorladığı Türkmen ve Arap köyleri arasında El İseviye, Abdi köy, Es Savra, Bab el Hava, El Daba, El Min Kelli, Midlec, Karaşeref yer alıyor.

Aynı raporda Şubat 2015'te Haseke'de bulunan 100 Türkmen ailesinin keyfi tutuklamalar ve çeşitli işkencelerle yerlerinden edildiği bilgisi bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Ekim 2015'te görgü tanıklarının ifadeleri, uydu görüntüleri ve uzman gözlemlerine dayanarak yayımladığı "Gidecek Başka Yerimiz Yok" başlıklı raporda da PYD/YPG'nin işlediği etnik temizlik, sürgün ve yıkım suçları açıkça ortaya konuyor.

Raporda, DEAŞ'tan geri alınan yerlerde terör örgütünün bölge sakinlerini zorla yerinden ettiği ve evlerini yıktığı belgeleniyor.

Çocuk savaşçılar

Terör örgütünün işlediği bir diğer insanlık suçu ise çocukları cepheye sürmek.

Uluslararası birçok sözleşmeye göre (1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol, 1989 Birleşmiş MilletlerÇocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol) çocuk yaştakilerin savaştırılması yasak.

Ancak PYD/YPG'nin bu yasağı ihlali, çok sayıdaki bağımsız uluslararası kurum ve kuruluşun raporlarında yer aldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun 16 Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, PYD/YPG'nin Afrin ve Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği belirtiliyor.

BM'nin her yıl yayınladığı "Suriye'deki Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nun 2013'e ait nüshasında, Suriye'de 14 ila 17 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının Haseke'de silahlı Kürt gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiği, bilgi ve askeri teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları bilgisine yer veriliyor.

KurdWatch isimli bağımsız haber portalı tarafından yayınlanan Mayıs 2015 tarihli bir raporda ise PYD'nin, yaşları 12'ye kadar inen çocuk ve gençleri bünyesine dahil ettiği iddiası paylaşılıyor.

Kaçırılan çocukların Kandil Dağı'ndaki PKK kamplarında eğitime tabi tutuldukları ifade ediliyor.