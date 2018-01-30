Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan bir havalimanı Husiler'in füzeli saldırısına uğradı.



Yemen kaynaklı Saba haber ajansına göre, Husiler Kral Halid Havalimanı'na Burkan H-2 tipi bir balistik füze attıklarını duyurdu. İddiaya göre füze hedefine ulaştı.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



İddiaya göre saldırı, Suudi ordusunun Yemen'den ateşlenen ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Najran ilçesindeki sivilleri hedef alan bir Husi füzesini durdurmasından 10 gün sonra gerçekleşti.