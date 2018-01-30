Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu kişilerden 325'inin serbest bırakıldığı, 56 kişinin ise hala gözaltında tutulduğu ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kasım ayından bu yana devam eden yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 381 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan suçsuz olduğu kanıtlanan veya suçlu bulunmasına rağmen yolsuzluğa konu olan tutarı devlet hazinesine iade eden 325 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Haklarında başka suçlamaların da olduğu 56 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiği ifade edilen açıklamada, devlet hazinesine iade edilen tutarın şu ana kadar 400 milyar riyal (yaklaşık 106 milyar dolar) değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, gözaltında bulunan 56 kişinin kimlik bilgilerine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

Prenslerin alıkonulduğu lüks otel rezervasyon almaya başladı

Öte yandan, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sanıkların tutulduğu ve kasım ayından bu yana rezervasyon almayan başkent Riyad'daki lüks otel, internet üzerinden 14 Şubat ve sonrası için rezervasyon almaya başladı.

Şubat ayı ortalarına kadar soruşturmaların sona ermemesi durumunda gözaltında bulunan kişilerin başka yerlere nakledileceği iddia ediliyor.

Sabah saatlerinde uluslararası haber ajansları yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan sanıkların tümünün serbest bırakıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmakla yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Bugün Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton'da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grubun, kendileriyle varılan uzlaşmanın ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı.