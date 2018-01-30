Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında suni plaj olarak kullanılan Seine nehri kıyısı tamamen sular altında kaldı. Kıyı şeridindeki ağaçlar nehrin ortasında bir görünüm sergiledi. Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle son yapılan ölçümlere göre yaklaşık 5,89 metre yükselerek set sınırlarına yaklaştı. Yağışların devam etmesi halinde nehrin normal seviyesinin 6 metre üstüne çıkacağı tahmin ediliyor. Kıyı şeridindeki otoyola taşan nehir, yolun kapanmasına neden oldu. Nehirde turist gezdiren sandallar çalışamaz duruma gelirken, Paris belediyesi sürücülerin kıyı şeridindeki yolu kullanmamaları için nehir kenarındaki yollara güvenlik barikatı kurdu. Nehir kenarındaki oto geçiş tünellerinin de nehrin taşması nedeniyle kapatıldığı görülürken, bazı binaların bodrum katlarında su sızıntısı tespit edildi. Kanalizasyonlara sızan nehir suyundan dolayı kanalizasyondaki farelerin yer yer yollara çıktığı bildirildi.



Paris’in 1910 yılında yaşadığı su baskınına benzer bir durumun yaşanmaması için belediye ek tedbirler alıyor. Başkent Paris’in sembollerinden olan Notre-Dame Kilisesi çevresinden geçen Banliyö treni C hattı, Seine Nehrinin taşması sonucu bir haftadır sözü geçen istasyona uğramadan taşıma yapıyor. Büyük bir ihtimalle 6 Şubat 2018 tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.



Paris'in yakın banliyösü Villeneuve-Saint-Georges'da mahalle sakinleri polis ve jandarma tarafından özel botlarla kaldıkları evlerinden geçici olarak alınıp başka yerlere yerleştirildiği verilen haberler arsında bulunuyor. Nehir kenarında çadır kuran evsizlerin çadır kurdukları alanların da su altında kalması üzerine kent merkezinin çeşitli yerlerine çadırları taşıdıkları görüldü.