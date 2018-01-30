Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinin Ariha bölgesinde Esad güçleri tarafından Alhall pazar alanına hava saldırısı düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.