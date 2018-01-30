Suriye'nin İdlib kentinin Ariha bölgesinde Esad güçleri tarafından Alhall pazar alanına hava saldırısı düzenlendi. Kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İdlib'te hava saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı
30.01.2018 - 23:16 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentinde Esad güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Etiketler : idlib,
540274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/540274.aspx
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