Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce kongreye katılmayacaklarını açıklayan 10 kişiden oluşan Suriyeli muhalif grup, Ankara’nın ısrarı üzerine Soçi’ye gitti. Rusya’nın sivillere yönelik bombardımanının durmasını isteyen Arap, Türkmen ve Kürt muhaliflerden oluşan Suriyeli muhalif grup, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görünce, “rejim bayrakları afişlerden sökülsün” talebinde bulundu. İsteklerinin kabul edilmemesi üzerine muhalifler, temsil yetkisini Türkiye’ye vererek görüşmelere katılmadı. Kongre sonrası hazırlanan bildiride, Suriye’nin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapıldı, bu doğrultuda anayasa komitesi kurulduğu kaydedildi. Komitede rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi. Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın, Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı. Bakan Çavuşoğlu, anayasa komitesine Türkiye, Rusya ve İran’ın da eşit sayıda üye vereceğini söyledi. Bu arada Türkiye, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, kongreyi organize eden Rusya’dan izahat talep etti.