Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir gazetecinin “Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın sivil kayıplara sebep olduğu” iddialarına ilişkin bir sorusu üzerine Albay Manning, “NATO ortağımız Türkiye ile Afrin bölgesinde birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgim yok” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Joseph Votel’in “Menbiç’ten asker çekmenin gündemlerinde olmadığı” yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya da cevap veren Manning, Türkiye ile Menbiç bölgesinde kuvvetlerin güvenli ayrışması konusunda iletişimleri olduğunu kaydetti. Türkiye’nin ABD kuvvetlerinin yerlerini bildiğini söyleyen Manning, “Koalisyonun Menbiç’te sadece Menbiç Askeri Konseyi ile ilişkisi var. Konsey, Menbiç’i DEAŞ’a karşı savunmak için kuruldu” diyerek terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’nin kontrolündeki oluşumu muhatap olarak alacaklarına işaret etti.