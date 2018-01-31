Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD yönetimi, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi "küresel terör" listesine aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.

Aynı açıklamada Heniyye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.

"Bu kişiler barış sürecinin altın oydu"

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve grupların "Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, İsrail ve Mısır'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.

Açıklamada, Sabirin Hareketinin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir örgüt olduğu ifade edildi.

Hazine Bakanlığından yaptırım kararı

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yaptırım listesine alındığı, aynı şekilde Liva Sevra, Sabirin Hareketi ve HASM Hareketi adlı organizasyonların da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

İsmail Heniyye, 2006-2014 yılları arasında Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanlığı görevini yürütmüştü.

HAMAS LİDERİ HANİYE KİMDİR?

1963 yılında Gazze Şeridi'nde bir mülteci kampında dünyaya gelen İsmail Haniye, Hamas'ın önde gelen isimleri arasında bulunuyor. Haniye, Meşal gibi Hamas'ın ılımlı kanadında yer alan bir isim olarak biliniyor. Haniye, Gazze'de Arap edebiyatı okudu. 1992 yılında İsrail'deki üç yıllık hapis döneminin ardından diğer Hamas liderleri ile birlikte Lübnan'ın güneyine sürgüne gönderildi. 1993 yılında da Gazze Şeridi'ne geri döndü. İsmail Haniye, bu yılın şubat ayına kadar Hamas'ın Gazze'deki lideriydi. Ancak şubat ayında yapılan seçimin ardından Hamas'ın Gazze'deki siyasi lideri Yahya Sinvar oldu.